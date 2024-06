Où suis-je ? Yoga pour temps difficiles

Chacun a un horizon, parfois, on a un ciel. Les étoiles du mien furent Stephen Jourdain et Douglas Harding. Malgré ces lumières, à l'aube de mes 40 ans, mon tempérament difficile était en train de me rattraper. L'écrasement existentiel s'accrut durant trois semaines puis cessa soudain lors d'un repas de midi, alors que nous étions à table. Un Moi beaucoup plus vaste que moi venait brutalement d'ouvrir les yeux et j'en étais la créature ! La radicalité de cette réalisation, bien qu'abrupte, ne consuma pas le faux sujet que j'étais. - Les lignes que vous avez sous les yeux ont bien été écrites par quelqu'un comme vous, se sentant aussi lui-même que vous, mais dont toute la merveilleuse fausseté lui a été révélée. - C'est l'objet de ce livre.