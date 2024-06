Sortir de ce qui nous emprisonne - Les constellations selon Idris Lahore

Cet ouvrage fait partie d'une série de trois livres consacrés aux constellations selon Idris Lahore. Il sera apprécié aussi bien par les néophytes et les curieux que par les professionnels et les passionnés de l'approche systémique dans tous les domaines de la vie relationnelle : couple, famille, entreprise... Les principes qui sous-tendent notre travail systémique sont exposés ici sous un jour nouveau et sont susceptibles de surprendre même les constellateurs les plus expérimentés. En comprenant les notions expliquées dans ces pages, vous changerez certainement votre regard sur le monde, les autres et vous-même, et vous disposerez d'un meilleur discernement pour trouver de meilleures solutions à vos difficultés. Connaître les lois qui régissent les systèmes au-delà de l'espace et du temps est l'un des secrets les plus précieux qui puissent nous être dévoilés. Nous remercions Idris Lahore de partager avec nous cette sagesse millénaire, exprimée avec les mots d'aujourd'hui.