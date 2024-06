Dans la gueule du tigre. Entretiens avec Ramesh Sadashiv Balsekar

En 1997, Ramesh Balsekar souhaite réunir et mettre en forme les dialogues qu'il construit au gré de ses rencontres avec les visiteurs qui viennent le voir dans sa maison de Bombay. Le livre que vous tenez entre vos mains est né de la retranscription de ces entretiens. Ces dialogues sont précis et touchent le coeur de l'Etre. Le coeur de l'enseignement de Ramesh Balsekar est l'Advaïta Vedanta, philosophie indienne non dualiste où la distinction entre sujet, Soi, et objet, l'Un, n'existe pas. Selon l'Advaïta, tout est un. Le propos de Ramesh Balsekar est de démontrer qu'il n'y a pas de concepts dualistes auxquels nous devrions nous identifier parce que notre Vraie Nature transcende ces concepts. Nous sommes l'Un, Ce qui Est, sans forme et sans nom, ce que nous étions déjà avant notre naissance.