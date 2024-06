Tout savoir sur l'argent colloïdal. Histoire, techniques de fabrication, produits existants, indications précises, mode d'emploi

Le but de cet ouvrage est d'offrir au lecteur un point sur les connaissances historiques et techniques relatives à la fabrication et l'emploi de l'argent dit "colloïdal" . L'emploi de l'argent durant l'Antiquité. L'argent dans les médecines traditionnelles. Un antiseptique d'un grand intérêt. Les nouvelles évaluations de l'argent colloïdal. Les différentes méthodes. Les produits existants. Les principales indications thérapeutiques. Comment le fabriquer ? Les données techniques seront expliquées d'une façon simple au fur et à mesure des besoins.