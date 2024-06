Comment ne pas se sentir dévastée, ne pas se laisser submerger par la peur, et l'angoisse à la suite d'un tel diagnostic ! Diane ne semble pas avoir peur. C'est de force et non de mes craintes dont elle a besoin. Elle me dit avec autorité "Maman, ça va aller, je ne vais pas mourir ". Ou encore "Ce n'est pas une maladie, c'est une transformation" . Chouette, ma fille a un cancer ! est un témoignage touchant sur le combat, mais surtout sur le chemin de la guérison, que mènent mère et fille contre le cancer. Tout au long du traitement allopathique, s'organisent de façon concomitante des outils thérapeutiques et de naturopathie tels qu'une alimentation appropriée, des jus de légumes, des soins énergétiques et bien sûr une introspection. Mais, surtout, une harmonie relationnelle avec tous les acteurs de la guérison.