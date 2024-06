Sécurité des applications web. Stratégies offensives et défensives

Cet ouvrage explore en profondeur la sécurité des applications web, offrant une expertise complète aux développeurs, professionnels de la cybersécurité ou passionnés du numérique qui désirent comprendre et maîtriser les techniques d'attaque et de défense. A travers des études de cas, des exemples, des conseils, des astuces et des exercices pratiques, ce livre offre une expérience d'apprentissage immersive et enrichissante et dresse un panorama complet des vulnérabilités web les plus courantes. L'auteur commence par analyser l'importance de la sécurité des applications web et de leur écosystème avant de détailler un ensemble de concepts, d'outils et de ressources pour caractériser les vulnérabilités et prioriser leur correction. Pour transmettre au lecteur des bases solides, le fonctionnement des applications web, des technologies et des protocoles associés est également détaillé. Dans la suite du livre, les principales vulnérabilités web sont examinées en détail et illustrées par des exemples pour mieux appréhender leur fonctionnement. A la fin de chaque étude de vulnérabilité, une série d'exercices axés sur les aspects offensifs (découverte et exploitation) et défensifs (application des bonnes pratiques de développement) permet d'apprendre à la corriger. La protection d'une application web va bien au-delà de la simple écriture de code ; la configuration des équipements joue un rôle crucial. Cet aspect est exploré dans des chapitres dédiés aux en-têtes HTTP de sécurité, à la cryptographie et au fonctionnement de TLS, essentiels notamment pour HTTPS. L'ouvrage se conclut sur la mise en place de processus visant à améliorer la sécurité des applications au sein des chaînes d'intégration continue et par une revue des prestations possibles en matière de sécurité des applications web.