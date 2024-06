Les Petits Doigts

En discutant avec son ami Jérémy, Carla fait un constat terrible : elle vient de passer 365 jours sans sexe ! Et elle en a marre. Marre de cette abstinence subie. Marre de ses petits doigts qui ne la satisfont plus. Ce qu'elle veut, c'est un homme dans son lit ! Heureusement, Jérémy a la solution à tous ses problèmes : Zinder. Dubitative, Carla se laisse pourtant convaincre et installe la fameuse application de rencontre. Swipe à gauche, swipe à droite, matchs et conversations torrides, enfin ses petits doigts se rendent utiles !