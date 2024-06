Vermines - Tome 2

Marcus Garner, vous le remettez ? Le mec trop obstiné pour mourir et trop blasé pour s'intéresser à l'univers fantastique créé par ses auteurs ? Celui qui jure tellement que l'éditeur a dû le censurer ? Il est de retour. Et, bonne nouvelle, il est obligé de se farcir une introduction complète aux Coulisses de la Réalité pendant les six premières pages ! Enjoy ! Parce qu'après, on repasse aux choses sérieuses : la bagarre, les monstres et l'humour de merde... Ce tome 2, finalement, c'est un peu comme lorsque votre charcutier vous demande : "Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même ? " Mathieu Salvia (Croquemitaines, In Memoriam) explore un nouvel univers fantastique et horrifique en compagnie de Johann Corgié, jeune prodige du dessin qui signe ici sa première grande saga en BD. Un univers fantastique où les deux auteurs s'amusent à détricoter le genre pour jouer à la fois sur l'humour et l'action sans temps morts.