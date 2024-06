Vieille menteuse

"- Oh bon Dieu ! soupira-t-il. Faites que je ne devienne jamais vieux. Faites que je ne sois jamais comme ça avec mes enfants. Après quoi il retourna dans la remise jeter un sort à sa mère et un autre, pour faire bonne mesure, à son hortensia préféré". Timide, maladroit, soumis à une mère tyrannique, Colin mène l'existence terne d'un vieux garçon. Extérieurement. Car Colin a une vie intérieure autrement mouvementée. En secret, il s'absente pour rejoindre sa fiancée, une fille de papier nommée Suzie qui l'attend dans la remise. Et puis, il y a Tamina, cette enfant de trois ans qui le subjugue, le fascine, et finalement le sauve. Sous le regard impitoyable d'Anne Fine, la chronique familiale prend des allures de guerre civile. Anne Fine est née à Leicester en 1947. Ses livres pour la jeunesse ont connu un succès dans le monde entier (en France à L'Ecole des Loisirs). L'un d'eux, Quand papa était une femme de ménage a inspiré le film Madame Doubtfire avec Robin Williams. "On peut mettre des mots sur les choses : ironie, férocité, mordant des dialogues, sens terrible de la psychologie. Mais au fond, Anne Fine n'y peut rien. Elle a le sens de l'humour comme elle a les yeux bleus". Florence Noiville, Le Monde.