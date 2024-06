36000 seconds in a day - Tome 1

Dans un ancien lycée de jeunes filles, quatre garçons mignons, mais un peu ringards, sont déterminés à tuer le temps de la manière la plus stupide possible. On les appelle le club des fumistes. Pourtant bien décidés à ne jamais tomber amoureux, l'amour va leur tomber dessus de la façon la plus rocambolesque qui soit. Dans ce volume, Nishina, l'un des membres du club, rencontre une jeune fille membre du club manga qui a perdu par mégarde une de ses planches. L'amour est-il au coin du couloir ?