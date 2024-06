La nuit des longs bateaux

C'est l'histoire de trois jeunes lieutenants de vaisseaux – un Français, un Anglais, un Allemand – qui se lient d'amitié à la veille de la guerre à la Royal Naval Academy de Portsmouth... C'est l'histoire d'une artiste allemande antinazie qui va rencontrer... C'est l'histoire des longs bateaux, le Bismarck, gigantesque cuirassé lancé par Hitler, et le Hood, fleuron de la marine de Churchill. C'est l'histoire de la fille du Premier ministre britannique qui va rencontrer... C'est l'histoire de trois amis qui, de batailles navales en opérations secrètes, ne cessent de se retrouver, de se combattre et de disputer d'étranges duels? : les mensur... C'est l'histoire de la course à l'uranium... C'est l'histoire des U-Boats... C'est l'histoire de Mers-El-Kebir... C'est l'Histoire !