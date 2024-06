Bloc mensuel organiseur mini-prix & ultra-compact. Edition 2024-2025

Un bloc mensuel à prix mini et au format ultra-compact : hyper pratique ! Soulagez votre charge mentale ! Pour une organisation mensuelle visuelle à aimanter au frigo grâce à son gros aimant déjà fixé au dos. 1 page par mois, 2 blocs post-it et listes de courses. Des cases assez grandes pour noter plusieurs rendez-vous par jour. 3 pages bonus : calendrier de l'année, les fruits et légumes et les numéros utiles. Calendrier mini mensuel sur 12 mois, de septembre 2024 à août 2025. Tout pour s'organiser facilement et efficacement à petit prix de façon mensuelle !