Mon chien et moi

Une petite fille vient de naître, et rencontre pour la première fois celui qui deviendra son meilleur ami : son chien. Ils vont grandir ensemble, tout partager, s'entraider, se consoler, jouer ensemble, se protéger et devenir inséparables. Un album tout en douceur sur une belle amitié entre un enfant et son chien. Une amitié plus forte que tout, qui va leur permettre de grandir dans la joie et la bienveillance, chacun ayant besoin de l'autre pour s'épanouir. Le tout est écrit avec poésie par Céline Person, qui prend le temps de faire grandir ses personnages page après page. Magda Brol, quant à elle, met superbement en scène cette complicité alternant les mises en pages entre petite scènes et grandes images fortes où évoluent les deux personnages.