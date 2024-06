En avant pour le Cambodge ! Le vrai guide desaventuriers en herbe ! A la recherche de temples cachés dans la jungle, de villages flottants au fil de l'eau, de singes et d'éléphants... Destiné auxjeunes, voyageurs ou passionnés par le monde, ce livre contient tout ce qu'ilfaut pour appréhender ce pays fascinant et servir de guide à tous ses compagnonsde voyage. Contenu : Une section pour découvrir le pays : géographie, histoire, école, us et coutumes, arts, faune et flore... Une section de visitedu pays par thème : villes, monuments, espaces naturels, bords de mer. Unesection pratique : lexique (khmer), infos pratiques, conseils... Lespetits plus : une mise en page attractive (colorée, textes courts, nombreusesphotos et illustrations), une section pour décrire ses expériences de voyage, une pochette pour conserver ses souvenirs, un marque-page à découper.