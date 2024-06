Par l'intermédiaire d'un chat curieux, un homme vieillissantfait la connaissance de sa jeune voisine d'une quinzaine d'années. Ilva l'initier au monde de la parfumerie, sous toutes ses facettes, et à la villede Grasse. Cette rencontre va bouleverser l'existence de Marie. Lespersonnages de La ville des Parfums vont entraîner le lecteur dans un voyageolfactif, riche d'anecdotes surprenantes et amusantes, qui va l'amener às'intéresser à des individus hors normes, la plupart du temps inconnus du grandpublic, jusqu'aux rebondissements des derniers chapitres. Après une carrière bancaire à dominante internationale, issu d'une famille deparfumeurs, Hugues Dexant, passionné par le monde de la parfumerie etcollectionneur de flacons de parfum anciens de luxe, partage sa vie entreGrasse, sa ville natale, et Paris.