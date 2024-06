Le sport et nous. L'essentiel pour faire bouger les filles et les garçons

BOUGER, C'EST VITAL ! PAS BESOIN D'ETRE SPORTIF POUR ETRE ACTIF ! Tout comme manger ou dormir, bouger est essentiel. Ton corps a besoin d'au moins une heure d'activité physique par jour. Malheureusement, aujourd'hui, entre 11 et 14 ans, deux garçons sur trois et quatre filles sur cinq n'atteignent pas ces recommandations. C'est inquiétant car un manque d'activité physique augmente le risque de maladies chroniques aujourd'hui, mais aussi demain quand tu seras adulte. Tu trouveras dans cet ouvrage des explications simples pour comprendre comment le sport agit sur ta forme physique et mentale et des conseils pour te faire bouger suffisamment afin d'être en bonne santé. Tu découvriras également pourquoi le sport est un domaine où le sexisme est encore très présent. Tu comprendras comment les stéréotypes de genre, ces idées toutes faites sur les filles et les garçons, influencent les adolescents et leurs parents, et contribuent eux-aussi à ce manque d'activité physique. "Bouger, faire du sport, c'est pareil ? " , "Peut-on faire trop de sport ? " , "Existe-t-il des sports pour les fille et d'autres pour les garçons ? " , "Y a-t-il des contre-indications médicales au sport ? " Ce livre est là pour répondre à tes interrogations et te mettre en mouvement, que tu sois une fille ou un garçon, car bouger, c'est vital ! UN LIVRE PRATIQUE ET INFORMATIF A LIRE SEUL, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS.