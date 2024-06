Après dix ans d'absence, Darius Blaski, le légendaire chef de la prestigieuse Brigade Kashmir, sort de sa retraite pour proposer un dernier coup à ses anciens compagnons d'armes. Un coup si tordu, si improbable et si machiavélique qu'il pourrait bien fonctionner. La plus belle des opérations dans une ultime apothéose. Les vieux héros ont une expérience inégalée. Malgré l'arthrite, le diabète et le surpoids, ils carburent encore à l'adrénaline. Entre arnaques et coups de théâtre, un roman bulldozer qui défonce joyeusement les règles de notre société. Après Dragon Blanc et Le rêve d'Habib, couronné par le Prix du Polar normand 2022 et le Prix Polars de Nacre 2022, Tueur retraité cherche petits boulots est le dixième roman de l'auteur.