Les structures du Tarot

Cet ouvrage de référence vient combler un vide. Il développe nombre de précisions sur les opérations, les symbolismes, l'histoire, la pratique, les bases du Tarot. L'auteur complète d'une manière très documentée, quinze ans après, son livre "L'histoire du Tarot" , une étude de fond ayant marqué en 2007. Le présent ouvrage constitue une analyse inédite des problématiques fondamentales du Tarot, des processus de la divination, de la spécificité du Tarot par rapport à d'autres oracles, et, des origines des éléments le composant, ancêtre des jeux de carte et des oracles modernes. Un puits de connaissances, assorti d'exposés sur la divination, la psychologie des tirages et les correspondances symboliques. Il s'agit d'un ouvrage de fond dans le domaine des oracles et systèmes d'aides aux voyances et introspections. Charles Imbert offre une étude complète qui manquait pour analyser le Tarot dans ses parties constitutives (visuelles, numérologiques, légendées, symboliques). Avec le même réalisme que dans les "Sources du Tarot" , ouvrage de référence qui, il y a quinze avait été applaudi en révélant l'origine des représentations du Tarot, ce livre est le digne complément d'enquêtes argumentées et les plus exhaustives possibles. Il explique les provenances, raisons, mécanismes et symbolisme du Tarot, duquel ont découlé tous les systèmes modernes de cartes. Les mécanismes des divinations sont abordés, avec l'historique des grands oracles historiques, leurs rapports avec la Renaissance, et la réalité la plus connue des oracles contemporains. Charles Imbert est un écrivain et conférencier spécialisé dans l'ésotérisme, l'occultisme et la Tradition. Ses travaux de recherche inédits s'intéressent aux "Lois et à l'Histoire du monde invisible" , aux problématiques des mythes, archétypes, des destins, de l'éveil, du Salut. Membre du bureau de IANDS-France depuis les années 1990, il étudie aussi les NDE/EMI, leur psychologie et les cadres de leurs interprétations (survivance, réincarnation, psychologie-trans-personnelle). Depuis 2007, il a publié des livres sur l'Histoire du Tarot, "les Sources du Tarot dans l'art occidental, l'art royal et l'art sacré" , "l'Histoire du Tarot" , des "Sociétés secrètes" , sur "l'Initiation et l'Eveil" , sur "la pensée orphique et ses évolutions en philosophie et morales de la mort" , et, notamment, sur "Les 7 degrés de l'initiation" , ou encore "Les Sources souveraines de la Franc-maçonnerie" . Il a participé à de nombreuses émissions de radio, et émissions de webTVs et collaboré à Phénomènes, le livre pluridisciplinaire dirigé par Laurent Kasprowicz, docteur en sociologie. Depuis 2018, il est rédacteur en chef de la revue française d'études spirituelle "Un Temps" . Avec "Les structures du Tarot" , aux éditions Code9, il comble donc un vide.