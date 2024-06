Non, vraiment, tu n'aurais pas dû venir ici... New-Yorkaise surmenée, Grace Evans a réservé un Airbnb dans un ranch perdu au milieu du Wyoming. Non seulement l'endroit est idyllique mais elle est subjuguée par le charme du propriétaire, Calvin Wells. Tous deux se rapprochent et craquent l'un pour l'autre. Mais voilà : Grace éprouve très vite le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond. Pourquoi, par exemple, n'y a-t-il pas de réseau dans la maison ? Ce qui commence comme une liaison légère se transforme vite en un noeud de mensonges. Car, de son côté, Calvin s'interroge sur la vraie raison qui a poussé Grace à choisir son ranch. Les coups de coeur, dit-on, finissent souvent en chagrins d'amour. Mais pour Grace et Calvin, ce sera bien plus destructeur ! Un cocktail détonant de fantaisie et de suspense. Pour Colleen Hoover, auteure best-seller, n° 1 du New York Times, ce " thriller est sexy, cruel et angoissant ".