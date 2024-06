Le Temps des faussaires

Pour échapper aux attentes étouffantes de sa famille bourgeoise dans le Stuttgart des années trente, Viktor Wagfall s'imagine un double. Dans la peau d'Isidor, il peut se consacrer librement à sa passion pour la peinture. Lors d'un séjour dans le Paris bouillonnant de l'entre-deux-guerres, sous son nom d'emprunt, il devient un faussaire hors pair, côtoyant les plus grands artistes et collectionneurs de l'époque. De retour quelques années plus tard dans l'armée d'Occupation, alors que la spoliation des collections juives va bon train, sa double vie prend un tour dangereux. Une double vie insoupçonnable que Karolin, sa fille, découvre bien après sa mort. Viktor ne pourra plus répondre à ses questions, mais elle est bien décidée à suivre les traces d'Isidor... Et à démêler le vrai du faux.