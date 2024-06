La stratégie du cafard propose une vision alternative et audacieuse de l'entrepreneuriat. Dans une économie où brillent des " licornes ", l'auteur est à contre-courant en célébrant au contraire les entreprises résilientes, qui construisent des bases solides pour prospérer. En s'inspirant de la capacité du cafard à survivre à des environnements hostiles, le livre explore la force de ces entreprises. Loin des feux de la rampe, l'auteur développe des stratégies ingénieuses pour naviguer dans le monde sans pitié des affaires. Serge Kinkingnehun aborde la façon de surmonter les crises et d'en rebondir. Cette manière d'être et de de faire, s'accompagne de conseils sur l'optimisation des ressources et la maximisation des bénéfices. En offrant un regard neuf sur la croissance entrepreneuriale, la Stratégie du cafard démontre que, même si la licorne semble ensorcelante avec ses levées de fonds spectaculaires, c'est le cafard qui finit par régner. Discret et robuste, il survit à toutes les tempêtes, s'adapte sans cesse et construit patiemment son succès. Bien plus qu'une simple théorie, ce guide est une leçon sur la puissance de la résilience et de l'adaptabilité. Il offre des conseils concrets pour lancer et développer son entreprise de manière saine et pérenne. Cela suscite, en permanence, une remise en question de la perception conventionnelle du succès.