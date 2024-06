Keep your head down ! Le voyage de Frank Fields, des collines du Tennessee aux plages de France

A 6h35, Frank Edward Fields, âgé de 24 ans, se lance sur les plages de Normandie avec le reste de la Compagnie G, du 8e régiment d'infanterie de la 4e division de l'armée américaine. A peine débarqué ce 6 juin 1944, il doit d'abord lutter contre les vagues, entouré d'autres jeunes garçons comme Ethon Davis, Fred Couch, James Conway et Olen Evans. Tous sont devenus ses frères d'armes au long des deux années écoulées. La vie mènera ainsi Frank des collines du Tennessee aux pins de la Virginie orientale, en passant par les plages françaises, et ces relations forgées entre 1942 et 1945 lui resteront à jamais. En 1998, Il faut sauver le soldat Ryan fit découvrir la plus grande invasion aéronavale de l'histoire à toute une nouvelle génération. Parmi elle, le petit-fils de Frank, Kenneth E. Fields. Dès lors, pendant 25 ans, il ne cessera de reconstruire le parcours du grand-père qu'il n'a jamais connu, en arpentant la Virginie, l'Alabama, et la France, pays où Frank passa finalement peu de temps au regard de l'éternité, mais qui hanta tant de ses nuits.