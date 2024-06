A la fin d'un dîner entre un banquier et l'un de ses amis, ce dernier s'interroge sur la manière dont ce " gros commerçant et accapareur notable " peut concilier l'exercice de sa profession avec de prétendues convictions anarchistes. Par le biais du dialogue socratique, ce pamphlet fustige les sophismes éhontés d'une bonne société " intellectuelle " qui se pique d'esprit révolutionnaire : la critique évoque irrésistiblement celle de la " gauche caviar ". Publié pour la première fois en 1922, Le banquier anarchiste est le seul récit au sens strict dont Pessoa soit venu à bout. Il tenait à ce texte au point de le signer de son nom véritable et d'en prévoir la traduction anglaise en espérant pour lui une " carrière " européenne. Dessins de Julio Pomar.