Mots d'excuse : les parents écrivent (toujours) aux enseignants

Après l'énorme succès de ses premiers Mots d'excuse, Patrice Romain continue sa moisson de perles de parents d'élèves. Il nous dévoile dans ce livre le meilleur des mots qu'il a reçus ces dernières années... Retards, absences, indiscipline ou problème de cantine... Cent fois par an, les parents d'élèves ont à parler pour leur rejeton. Papas poules ou mamans tigres, leur mauvaise foi n'observe aucune limite. La faute au chien, qui est mort, à la pluie ou au beau temps... Leur imagination est sans bornes quand il faut inventer, à leur inexcusable chenapan, les plus improbables excuses. En voici, réunies par un ancien professeur, un piquant échantillon. Ou quand le plus beau métier du monde devient aussi le plus rigolo... Tous les grands succès de Patrice Romain sont chez Pocket