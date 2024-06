Les super-pouvoirs de l'océan. Les solutions au changement climatique

Le livre aborde de façon synthétique les points suivants : -ce qu'est l'océan et son fonctionnement ; -les menaces de l'océan dues aux activités humaines et au changement climatique ; -les ressources que l'océan peut nous fournir et les applications possibles pour réguler le climat, éliminer la pollution, sauvegarder la biodiversité ; - les autres réhabilitations et optimisations qui constituent la plus importante coopération actuelle entre l'espèce humaine et la nature.