Le Secret Atlas

Malone dans les coulisses de l'histoire officielle : la nouvelle conspiration de Steve Berry. Peu de temps avant la fin de la Seconde guerre mondiale, le général Yamashita est chargé de cacher le trésor de guerre dérobé par l'armée impériale japonaise dans toute l'Asie du Sud-Est. Il le dissimule dans des galeries souterraines de l'archipel des Philippines. Retrouvé en 1947 par l'armée américaine, ce butin est rapatrié en toute discrétion par la CIA dans les coffres d'une institution discrète, la banque Saint George, au Luxembourg. 2024 : Enquêtant sur les mystérieux agissements de la banque, Cotton Malone et Cassiopée Vitt découvrent qu'une société secrète est en train de mettre la main sur ce trésor. Une course contre la montre s'engage alors pour déjouer un inquiétant complot propre à changer le cours de l'Histoire. Des banques feutrées du Luxembourg aux caves secrètes de Genève en passant par les montagnes de Marrakech, Steve Berry nous offre une fois encore un thriller éblouissant au suspense haletant. Basé sur des faits réels, il mêle énigme historique et conspiration contemporaine sans jamais laisser le lecteur reprendre son souffle.