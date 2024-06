Personne n'était censé mourir pendant ces vacances

Embarquez pour la côte Amalfitaine avec ce roman à énigmes ensoleillé et son héroïne irrésistible. Romancière à succès, Eleanor Dash a des envies d'homicide. Et elle a de bonnes raisons pour ça. Après s'être trouvée mêlée malgré elle, quelques années plus tôt, à une affaire criminelle en Italie avec un beau détective, Connor Smith, elle a entrepris de raconter leur aventure dans un livre qui est très vite devenu un best-seller. Depuis, Connor, devenu un héros pour les lecteurs et, surtout, les lectrices, ne cesse de pourrir l'existence d'Eleanor. Mais alors qu'elle songe sérieusement à se débarrasser de cet importun, quelle n'est pas sa surprise d'entendre Connor lui dire... que quelqu'un essaie de le tuer ! Et qu'il a besoin de son aide pour savoir qui veut attenter à sa vie. Alors que nos héros sont de retour en Italie, accompagnés de quelques fans amateurs de romans policiers, il apparaît bientôt que certains d'entre eux, à l'image d'Eleanor, ont de solides raisons de vouloir tuer l'infortuné Connor. C'est avec beaucoup de charme et d'intelligence que Catherine Mack s'empare ici d'une intrigue à la Agatha Christie pour nous en donner une version diablement contemporaine, pleine d'humour et de suspens.