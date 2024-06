Agenda scolaire Mortelle Adèle. Edition 2024-2025

Emmène Mortelle Adèle avec toi dans ton cartable ! Dans cet agenda anti-nazebroques, tu trouveras des news V.I.B. pour en savoir plus sur les coulisses de ta série préférée, des conseils mortels et des infos bizarres qui te permettront de cultiver ta MORTELLITUDE tout au long de l'année, mais aussi des stickers trop mortels pour personnaliser tes semaines ! Tu pourras y noter tes bêtises, tes meilleures idées, tes devoirs (aussi) et faire le bilan de chaque mois écoulé, avant de commencer le prochain avec un gag !