Ce que l’école devrait apprendre à tous : Se connaître S’ouvrir Se relier

Partant de son expérience d'enseignant, de syndicaliste, d'expert, l'auteur revient sur l'histoire récente de notre système éducatif. Ilformule des critiques de notre école et propose de nouvelles voies pour qu'elles'ouvre enfin à la prise en considération de tous les élèves qui ne seretrouvent pas dans les contenus qu'on leur enseigne. Il propose des pistes pourque notre école tienne compte des bouleversements de la société française et dumonde. Il aborde la nécessité de mener un travail sur les finalités éducatives, sur la sélection des savoirs et sur l'exigence d'une éducation plus attentiveaux processus de formation de la personne. Devant l'ampleur des problèmes quenous devons affronter, l'école ne peut se contenter d'enseigner ce qu'elleenseigne depuis un siècle. Ces analyses et propositions se résumentdans le titre : se connaître répond au processus d'individuation qui permet à lapersonne de grandir en comprenant qu'elle n'est rien sans les autres et doncsans construire en chaque jeune un processus inséparable de socialisation quis'incarne dans l'ouverture aux autres et au monde. S'ouvrir et se relier, c'estrépondre aux défis nouveaux qui inquiètent les jeunes générations à justetitre : l'état de la nature, de la planète terre, le retour des nationalismesqui engendrent la guerre, les défis d'un développement moins fondé surl'exploitation de la planète et des hommes. Présentation de l'auteur Denis Paget a enseigné pendantplus de 40 ans. Il a assumé en parallèle diverses fonctions au sein du SNES-FSUcomme responsable des contenus d'enseignement et de la pédagogie et a déjà écritplusieurs ouvrages sur ce que l'école française enseigne et/ou devraitenseigner. En 2013 le ministre de l'éducation nationale de l'époque l'a nommémembre qualifié au Conseil Supérieur des Programmes pour cinq ans. Il aégalement travaillé comme expert en curriculum, dans divers pays d'Afrique, pourFrance Education International (FEI). Confronté au travail même d'écriture desprogrammes scolaires et du socle commun de connaissances, de compétences et deculture, chargé ensuite de mettre en oeuvre divers programmes pilotés parl'UNICEF de rénovation des curricula à l'étranger, sa pensée sur l'école s'estprogressivement enrichie. Ce livre en est le témoignage.