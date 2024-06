Tentative d'épuisement d'un lieu parisien

"Ce qui se passe quand il ne se passe rien, sinon du temps, des gens, des voitures et des nuages". En octobre 1974, Georges Perec s'installe pendant trois jours place Saint-Sulpice à Paris. A différents moments de la journée, il note ce qu'il voit : les événements ordinaires de la rue, autobus, chiens, passants, touristes. Les variations imperceptibles du temps et de la lumière. Rien, ou presque rien. Les mille petits détails inaperçus, drôles, surprenants ou anodins, qui font la vie d'un quartier et d'une grande cité. Ce texte magistral dans l'oeuvre de Perec figure à présent au rang des classiques.