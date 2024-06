Mémoires olympiques. 100 ans d'émotions sportives : Paris 1924-2024

Revivez les plus grandes émotions du sport olympique qui ont marqué l'histoire des Jeux. 100 ans après les Jeux olympiques modernes de Paris, la France redevient l'arène où s'affronteront les champions du monde entier. Un événement planétaire que Nelson Monfort, l'interviewer mythique des bords de pistes et des bassins, ne pouvait en aucun cas manquer. Performances époustouflantes, coulisses savoureuses, rencontres avec de véritables légendes comme Carl Lewis, Teddy Riner, Usain Bolt et tant d'autres... Il revient pour nous sur ces grands moments - heureux ou tragiques - du sport olympique qui ont fait l'Histoire : le drame de Munich, l'or et les larmes de joie de la sprinteuse Colette Besson à Mexico, l'athlète aborigène Cathy Freeman qui embrase la vasque olympique de Sydney dans un geste de réconciliation des peuples, ou encore, pour la première fois, la participation des femmes dans toutes les disciplines aux Jeux de Londres... Autant de records et de destins extraordinaires à (re)découvrir, grâce à la verve inimitable de Nelson Monfort.