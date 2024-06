Comment naissent les étoiles. L’Alliance entre le Genre et la Paix en Côte d’Ivoire

Alors que l'on célèbre les 25 ans de la conférence mondiale sur les femmes en 2020, la question de la réduction des inégalités entre femmes et hommes n'a jamais été autant d'actualité. Faut-il y voir un signe du changement inéluctable de la société ? Nous voulons toutes y croire ! Cependant, le retard enregistré jusqu'ici est la preuve du manque de volonté politique qui a souvent caractérisé les décideurs. Ils ne sont pas sans ignorer les incidences sur la société de la prise en compte de l'égalité femmes /hommes. Elle est un facteur du développement durable. Elle est à la fois une source et une garantie de succès. Stendhal affirmait, et nous femmes lui en savons gré : "l'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de civilisation et elle doublerait les forces intellectuelles du Genre humain et ses chances de bonheur. "