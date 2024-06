Gérer ses émotions. Des réactions indispensables

Vivre, c'est avoir des émotions, c'est sentir ces e flux d'énergie indispensables à notre organisme pour qu'il puisse fonctionner de manière optimale. Chaque émotion est une véritable source de vitalité nous permettant de mieux communiquer, au-delà de la complexité des mots. Ce livre vous fera redécouvrir l'importance et le sens de la peur, de la colère, de la tristesse et de la joie. Vous apprendrez à les gérer pour éviter les pièges émotionnels grâce à un certain nombre de pistes concrètes permettant de maintenir une bonne hygiène émotionnelle et de mieux gérer vos émotions au quotidien.