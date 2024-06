Mon agenda créatif kawaii. Edition 2024-2025

Personnalise ton agenda Kawaii grâce à : - De nombreux outils pour créer la couverture qui te plait (pochoirs, papiers à découper, illustrations...) et customiser l'intérieur ; - Des astuces de dessin pour un style encore plus personnel ; - Des stickers ultra mignons à coller partout dans ton agenda ; - Une couverture plastifiée pour y glisser la création de ton choix. En bonus, des tonnes d'activité à l'intérieur : des tests, quizz et DIY à faire tout au long de l'année. Des modèles de couverture à télécharger sur le site www. playbac-editions. fr (Lien -> http : //www. playbac-editions. fr) Mais aussi : - De grands espaces pour noter ses devoirs. - Une couverture plastifiée très solide pour protéger l'agenda toute l'année.