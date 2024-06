Mon agenda créatif spécial sixième. Edition 2024-2025

UN AGENDA 100 % PERSONNALISABLE, COUVERTURE ET PAGES INTERIEURES : - + de 80 autocollants - 1 planche de pochoirs - Des cartes à découper - Des modèles de couverture à télécharger - Et 30 tutos DIY ! Un agenda qui donne envie de s'appliquer à noter ses devoirs ! - Une page par jour pour noter sérieusement les devoirs - Une page par semaine à personnaliser pour relâcher un peu la pression - Des conseils - Des activités manuelles et des espaces dessin pour développer ta créativité - Des jeux et des blagues pour le fun - Une couverture plastifiée super résistante pour y glisser la création de ton choix et protéger ton agenda toute l'année. Tout pour une année scolaire réussie !