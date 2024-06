Disparus sans laisser d'adresse

Un véritable phénomène de société ! Sans nouvelles d'un fils disparu, d'une soeur perdue de vue depuis 30 ans, d'un père inconnu... Chaque année en France, plus de 5 000 personnes choisissent de disparaître. Du jour au lendemain, elles quittent tout sans la moindre explication. Tant de situations mystérieuses, d'enquêtes à résoudre, de familles déplorées... Sans adresse, ni trace ou indice, il n'est pas évident de savoir ce que sont devenus ces êtres si chers après tant d'années, et il peut être si difficile de se construire lorsque des pièces du puzzle sont manquantes. Depuis plus de vingt ans, Patricia Fagué s'est donnée comme mission d'aider ces familles désespérées et enquête, étape par étape, pour retrouver les disparus. Tenace, discrète et passionnée, cette journaliste raconte 35 de ses plus belles enquêtes. Avec l'accord des familles, Patricia Fagué nous dévoile aussi quelques disparitions non élucidées, dans l'espoir de prochaines retrouvailles...