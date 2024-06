Pour oublier la nuit

La jeune et fougueuse Julie vit dans la demeure ancestrale des Ségurat, en Haute-Provence. La perte de sa mère, Livia, lors de l'épidémie de peste de 1720, reste une blessure inguérissable, qui se ravive lorsqu'on lui remet le récit que celle-ci a laissé de sa courte existence. Livia y révèle avoir été manipulée par des aristocrates aixois et être devenue l'instrument d'une conspiration diabolique. Parvenue à échapper à ses bourreaux, elle a vécu jusqu'à son dernier souffle dans la crainte de retomber entre leurs mains. Julie n'a plus qu'une idée en tête : venger sa mère. L'intrépide ignore encore qu'elle s'attaque à des hommes fortunés et puissants. Elle a cependant des atouts qui ne seront pas de trop : son adresse à l'escrime et son habileté au pistolet... Un surprenant et palpitant roman de cape et d'épée, emmené par une héroïne pleine de panache, qui n'hésite pas à défier les préjugés de son temps. Le Commercial du Gard. Un régal. Nous deux.