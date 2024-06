Pop : Le voyage de Pop

Pop propose à ses amis d'aller à la plage en montgolfière. Vue d'en haut, la plage est si belle ! Vite, à l'eau ! ... Mais la mer est trop agitée, et ce n'est pas agréable du tout. La troupe remonte dans la montgolfière et, cette fois, ils atterrissent au bord d'un lac, mais l'eau est glacée ! De retour dans la montgolfière, c'est la catastrophe : ils sont pris dans un orage. Vont-ils s'en sortir et enfin pouvoir se baigner agréablement ?