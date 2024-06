24 heures pour créer des jeux vidéo sur Unity

Maîtrisez le moteur de jeu Unity, au coeur de nombreux jeux à succès, en seulement 24 leçons d'une heure ! Etape par étape, ce livre vous enseigne tout, des principes fondamentaux aux techniques sophistiquées, sur la conception des jeux, l'animation et le déploiement sur les appareils mobiles. - Des instructions pas à pas pour développer vos jeux Unity. - Des exemples pratiques pour appliquer ce que vous avez appris. - Des FAQ et des exercices afin de tester vos connaissances et d'approfondir vos compétences. - De nombreux conseils, astuces et raccourcis, et toutes les ressources en ligne. - Quatre projets de jeux. Apprenez rapidement à : - être opérationnel avec le moteur de jeu et l'éditeur Unity - travailler efficacement avec les ressources graphiques de Unity - tirer le meilleur parti des lumières et des caméras - créer des mondes étonnants avec les outils de terrain et d'environnement - rédiger des scripts et créer des comportements complexes - créer des objets de jeu répétables et réutilisables - implémenter des interfaces utilisateur simples et intuitives - créer des collisions physiques et déclencher des collisions réalistes - exploiter toute la puissance des systèmes d'animation et de chronologie de Unity - intégrer des sons complexes dans vos jeux - utiliser les accéléromètres des appareils mobiles et les écrans multi-touch - créer des jeux 2D attrayants avec les outils 2D de Unity et Tilemap - déployer vos jeux