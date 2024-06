Trompe l'oeil Babies

100 scènes trompe l'oeil à colorier. Ne vous fiez pas aux apparences ! Vous pensiez colorier Lady adulte, gambadant dans le jardin, mais sous les couleurs se révèle la jeune Lady, âgée de seulement quelques mois. Dans cet ouvrage, partez à la découverte des personnages Disney et Pixar représentés sous des âges différents. Qu'ils soient sous leur version enfant ou sous leur version adulte, aucun ne vous laissera indifférent. Grâce aux codes couleurs, révélez la scène représentée, et préparez-vous à être émerveillé par la magie des trompe l'oeil qui se dévoilent sous vos yeux au fur et à mesure du coloriage.