Jessica Jones : Alias Investigations

Jessica Jones a des super-pouvoirs, elle s'est donc essayée au job de Super-héroïne mais ça ne s'est pas super bien passé. Aujourd'hui, elle est détective privée et tente de noyer le traumatisme de sa courte carrière d'héroïne, dans l'alcool et les coups d'un soir. Les affaires louches proposées à son cabinet, Alias Investigations, vont la forcer à affronter son passé. Au début des années 2000, sous l'impulsion du nouveau rédacteur en chef de Marvel, Joe Quesada, la Maison des Idées lance MAX, une gamme de comics pour lecteurs avertis. Le titre le plus percutant est celui d'Alias, créé par Brian Michael Bendis (Ultimate Spider-Man) dans la droite ligne des comics indépendants qu'il écrivait avant de s'atteler aux super-héros. Jessica Jones est désormais un personnage essentiel de la galaxie Marvel, qui a eu droit à sa propre série télé. Les neuf premiers épisodes de la série sont réunis ici.