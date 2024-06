Les rêveurs définitifs

Lasse de traduire des livres sans intérêt, Emmanuelle Tence rêve d'écrire un grand roman. Au lieu de quoi, elle est contrainte d'accepter une mission de conseil chez KIWI, un géant du web souhaitant développer un logiciel de traduction infaillible. Mais participer à cette entreprise, n'est-ce pas contribuer à rendre son métier inutile ? Tandis qu'Emma se débat dans ses contradictions, Quentin, son fils de quatorze ans, vit des aventures extraordinaires dans les jeux vidéo et s'imagine en gameur de génie. Jusqu'au jour où il est contacté par une mystérieuse organisation en passe de s'attaquer à KIWI. Plongés chacun dans leur routine, au risque de s'éloigner, mère et fils se trouvent réunis dans la "vraie vie" par des enjeux qui les dépassent. Un roman qui mélange l'imaginaire et la réalité, situé dans un monde envahi par le numérique. Ouest-France. Une écriture alerte, empreinte de douceur, comme soyeuse. L'Alsace.