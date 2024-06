La vie de château Tome 5 : Le fantôme de Versailles

Malcolm est sûr de lui ? : "? Régis est amoureux, il doit déclarer sa flamme à Olga. ? " Mais je ne suis pas du tout d'accord. D'abord, mon oncle est amoureux de Versailles, des jardins dont il s'occupe, de la nature, mais... d'une femme ?? Et puis si c'est vrai, ça voudrait dire qu'on n'habiterait plus tous les deux. En plus, ma souris a disparu, j'ai déjà assez d'ennuis comme ça.