Le pouvoir des larmes. Pleurer pour aller mieux

"Les larmes sont comme les facettes d'un cristal : elles reflètent nos émotions". Découvrez le pouvoir de guérison et de transformation des larmes. Rien ne saurait être plus humain que pleurer. Et si les pleurs n'étaient pas juste une réaction, mais plutôt une source cachée de pouvoir personnel sur les événements de notre vie ? Avec une infinie sensibilité, Pepita Sandwich réenchante l'acte de pleurer. Non, ce n'est pas un signe de faiblesse. Bien au contraire, c'est le phénomène le plus mystérieux et le plus magique de notre corps. Plongeant dans un océan de recherches sur les larmes, l'illustratrice nous invite à verser toutes les larmes de notre corps, qu'elles soient de joie, de tristesse, de fatigue, de colère, d'empathie sincère ou du plus profond amour.