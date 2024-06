Les champignons vont sauver le monde. Les pouvoirs insoupçonnés du mycelium

Et si les champignons pouvaient sauver l'environnement et le monde ? Dans ce texte révolutionnaire, l'expert en champignons Paul Stamets, vous explique comment. Le mycélium - les cellules microscopiques qui donnent les champignons - recycle naturellement le carbone et l'azote pour créer des éléments bénéfiques. Stamets a découvert que nous pourrions utiliser ce superpouvoir pour décomposer les déchets toxiques et les polluants, contrôler les populations d'insectes et améliorer la santé de nos forêts et de nos jardins. Autrement dit, sauver l'environnement !