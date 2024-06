Astérix Tome 17 : Le domaine des dieux. Edition de luxe

A l'occasion des 65 ans d'Astérix, redécouvrez l'édition Luxe du Domaine des dieux avec une nouvelle couverture ! Cette édition regroupe les 44 planches originales en noir et blanc encrées par Albert Uderzo, accompagnées d'un dossier exclusif de 32 pages sur les coulisses de la création de l'album. Indispensable pour tous les fans du personnage ! Jules César n'en démord pas : il faut mettre au pas les Irréductibles Gaulois ! Et puisque ces guerriers impénitents refusent d'adhérer à la civilisation romaine, elle s'imposera à eux, de gré ou de force. C'est dans cette optique que l'architecte Anglaigus est chargé de bâtir autour du village gaulois une ville romaine nouvelle, " Le Domaine des dieux ". Isolant les Gaulois, elle ne leur laissera plus d'autre choix que s'intégrer ou disparaître. Pas sûr que les habitants de cette cité nouvelle apprécient le voisinage du "Village des fous"...