Guide de la compliance

Les entreprises sont soumises à des normes éthiques, techniques et sanitaires, dont les ramifications sont parfois complexes. La maîtrise de ces normes est néanmoins indispensable, car la non-conformité peut être source de préjudices qui engageraient la responsabilité du dirigeant et atteindre à la réputation de l'entreprise.? Exhaustif et méthodique, cet ouvrage a pour ambition de fournir un guide des normes, des acteurs et des outils de contrôles de la compliance, et d'accompagner le dirigeant dans la gestion responsable de son entreprise.