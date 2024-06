A l'Hôtel du Lion d'Or. Vézelay - 1900

D'une famille expatriée à Buenos Aires pour raisons économiques, Charles Brun (qui prit le pseudonyme de Raoul Toscan) vécut à partir de l'âge de dix ans dans la Nièvre, à la Charité-sur-Loire, avant d'être élève dans une école supérieure d'art à Paris. Il débute en littérature dans le même temps, Jehan Rictus l'encourageant à publier ses premiers poèmes. Journaliste et historien, son érudition et sa curiosité ont brillamment mis en valeur le patrimoine artistique et littéraire de la région, Nivernais et Berry. Avec A l'Hôtel du Lion d'Or, tout en reconnaissant lui-même ses dettes littéraires, Toscan donne un chant d'amour et d'humour, en alexandrins, dans le cadre estival de la colline de Vézelay, baignée d'une lumière propice aux romances... Ouvre de jeunesse retravaillée, elle fut publiée initialement en 1942 par les Editions Chassaing, accompagnée d'illustrations d'un jeune artiste, Maxim Léveillé. Aux postfaces d'origine, de Raoul Toscan sur le dessinateur, et de Gautron du Coudray sur l'auteur, s'ajoute une évocation du parcours de Raoul Toscan par François Chesneau. Deux dessins inédits.