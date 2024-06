"C'est la baleine, qui tourne, qui vire, comme un petit navire. . ". , la comptine incontournable arrive dans un format de livre de bain, pour le plus grand plaisir des tout-petits. Un livre de bain écoresponsable et garanti sans moisissures Conçu en tissu recyclé, ce livre de bain peut être lavé en machine, il est donc idéal pour les tout-petits. Avec son petit ruban coloré, il sèche plus vite ! Un livre en forme de baleine pour jouer dans le bain La fabrication rigolote donne à ce livre un aspect ludique. Le livre idéal pour chanter et jouer dans le bain.