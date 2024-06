L'école des ombres Tome 1 : Possédée

Entrez à l'Ecole des ombres pour apprendre à combattre les démons ! Théa, 17 ans, n'est pas une humaine comme les autres. Elle est exorciste. Pour résumer, elle a été possédée par un démon et l'a vaincu en l'enfermant en elle. Mais le démon de Théa n'est pas n'importe qui ! Il s'agit d'Azazel, un démon supérieur particulièrement puissant et dangereux. Quand Théa intègre l'Ecole des Ombres, réservée aux exorcistes, elle le sait, son cursus ne risque de ne pas être de tout repos ! D'abord, c'est dans cette école que sa mère enseignait avant de mourir, terrassée par son démon intérieur. Du moins, d'après la version officielle. Ensuite, elle doit apprendre à contrôler ses nouvelles capacités tout en gérant son démon. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il lui mène la vie dure ! Enfin, on lui colle comme partenaire d'entraînement le mystérieux Gabriel, un élève ténébreux et peu engageant qui est lui aussi aux prises avec un démon supérieur. La poisse ! Elle ne le sait pas encore, mais cette école est loin de lui avoir révélé tous ses secrets... Vive la rentrée !